شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي عنيف على حي الزيتون جنوب شرق غزة

استُشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في غارات عنيفة، نفذها الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون بقطاع غزة.

وأفادت مصادر بأن طيران الاحتلال نفذ نحو 20 غارة، استهدفت الحي، وأدت إلى استشهاد عدد كبير من المواطنين، وجرح أخرين نقلوا إلى مستشفى الشفاء، ومازال آخرون تحت الركام؛ حيث تحاول الطواقم الطبية والمواطنون انتشالهم.

كما قصفت طائرات الاحتلال منازل وشقق سكنية في حي تل الهوى، جنوب غرب مدينة غزة، ومنزلين في حي التفاح شمال شرق المدينة، إضافة إلى طابق علوي في برج القدس السكني في حي الدرج، واستهدفت بالصواريخ منازل وأراضي في حيي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق مساء اليوم، استشهد عدد من الفلسطينيين إثر استهداف طائرات الاحتلال، مسجدا قرب أبراج عين جالود في مخيم النصيرات وسط القطاع، وتم نقلهم الى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح المجاورة.

وانتشلت الطواقم الطبية عددا من الشهداء الأطفال إثر قصف استهدف منزل عائلة حماد في مخيم جباليا وتدميره من قبل طائرات الاحتلال الحربية، إضافة الى قصف منزل عائلتي أبو شمالة وأبو ضاهر في منطقة السكة شرق المخيم واستشهاد عدد منهم.

وأفاد مصادر بأن الطواقم الطبية والمواطنون انتشلوا جثامين عدد من الشهداء والجرحى من منزلين بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ونقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات، وأدى الى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع لليوم الـ12 على التوالي مخلفا 3478 شهيدا، وأكثر من 12 ألف جريح.

وارتكبت قوات الاحتلال خلال العدوان مجازر بحق 433 عائلة، أدت إلى استشهاد 2421 مواطنا منها، وما زال نحو 1300 في عداد المفقودين، بينهم 600 طفل.

يشار إلى أن حصيلة ضحايا المجزرة الأكبر في غزة كانت داخل المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، الذي قصفته طائرات الاحتلال الحربية، حيث بلغت حصيلة الشهداء 471 شهيدا، وإصابة 314 آخرين، بينهم 28 وصفت جروحهم بالحرجة.