"أفريكسم بنك": قدمنا لمصر تمويلات بنحو 30 مليار دولار

قالت كانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" إن البنك قدم لمصر تمويلات بنحو 30 مليار دولار خلال آخر 5 سنوات في عدة قطاعات مختلفة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده البنك اليوم /الأربعاء/؛ لإطلاق الحملة الترويجية للمعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF2023) المقرر عقده في مصر خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2023.

وأوضحت أن البنك وافق - خلال العام الحالي - على ضخ تمويلات لمصر، منها مليار دولار لقطاع الطاقة والمشاركة بقيمة 200 مليون دولار في قرض مشترك لإنشاء مصنع فوسفات، ومليار دولار للبنوك وغير ذلك.

وأضافت أن البنك خصص برنامجا بقيمة مليار دولار لتمويل قطاع السيارات في الدول الإفريقية وبرنامج آخر لتمويل الأعمال الإبداعية.

ومن المقرر أن يضم معرض التجارة الحرة الأفريقية المقرر عقده في مصر في نوفمبر القادم أكثر من 1600 عارض وأكثر من 35 ألف زائر ومشتر وممثلين من 75 دولة.

ويتضمن المؤتمر جلسات متخصصة وورش عمل تدريبية تغطى الصادرات والمعايير والتسويق وبرنامج Creative Africa Nexus (CANEX) Day لمدة يومين والذي يجمع أفضل الفنانين الأفارقة في الفنون والحرف اليدوية والأفلام والموسيقى والأزياء.