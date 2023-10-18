الرئيس الصيني يؤكد استعداد بلاده لمواصلة العمل مع نيجيريا

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينج، استعداد الصين لمواصلة العمل مع نيجيريا للدفع نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الملموسة في تعاون الحزام والطريق، ولمساعدة نيجيريا وإفريقيا بأسرها على تحقيق التصنيع والتحديث الزراعي.

جاء ذك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، نائب الرئيس النيجيري كاشم شيتيما، الذي يتواجد في بكين لحضور منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي، حيث أشار شي إلى أنه على مدار العقد الماضي أظهر تعاون الحزام والطريق بين الصين وإفريقيا حيوية قوية وشهد إنجاز عددا من المشروعات المهمة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

واستعرض الرئيس "شي" مجموعة من مشروعات التعاون في نيجيريا مثل مشروعات السكة الحديد والميناء ومحطة الطاقة وشبكة الاتصالات، بالإضافة إلى تأسيس منطقة تجارة حرة.