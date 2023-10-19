تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 .
القاهرة
صلاة الفجْر ٤:٣٢ ص
الشروق ٥:٥٩ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٠ ص
صلاة العَصر ٢:٥٥ م
صلاة المَغرب ٥:٢١ م
صلاة العِشاء ٦:٣٩ م
الإسكندرية
صلاة الفجْر ٤:٣٧ ص
الشروق ٦:٠٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٦ ص
صلاة العَصر ٣:٠٠ م
صلاة المَغرب ٥:٢٦ م
صلاة العِشاء ٦:٤٤ م
أسيوط
صلاة الفجْر ٤:٣٣ ص
الشروق ٥:٥٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٢ ص
صلاة العَصر ٢:٥٩ م
صلاة المَغرب ٥:٢٥ م
صلاة العِشاء ٦:٤١ م
أسوان
صلاة الفجْر ٥:٠١ ص
الشروق ٦:٢٣ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٠ م
صلاة العَصر ٣:٢٨ م
صلاة المَغرب ٥:٥٦ م
صلاة العِشاء ٧:٠٩ م
بني سويف
صلاة الفجْر ٤:٣٢ ص
الشروق ٥:٥٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤١ ص
صلاة العَصر ٢:٥٦ م
صلاة المَغرب ٥:٢٣ م
صلاة العِشاء ٦:٤٠ م
شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٤:٢٠ ص
الشروق ٥:٤٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٢٨ ص
صلاة العَصر ٢:٤٥ م
صلاة المَغرب ٥:١١ م
صلاة العِشاء ٦:٢٧ م
سوهاج
صلاة الفجْر ٤:٣٠ ص
الشروق ٥:٥٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٨ ص
صلاة العَصر ٢:٥٦ م
صلاة المَغرب ٥:٢٣ م
صلاة العِشاء ٦:٣٨ م
السويس
صلاة الفجْر ٤:٢٧ ص
الشروق ٥:٥٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٥ ص
صلاة العَصر ٢:٥٠ م
صلاة المَغرب ٥:١٦ م
صلاة العِشاء ٦:٣٤ م
المنصورة
صلاة الفجْر ٤:٣١ ص
الشروق ٥:٥٩ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٠ ص
صلاة العَصر ٢:٥٤ م
صلاة المَغرب ٥:٢٠ م
صلاة العِشاء ٦:٣٨ م
دمياط
صلاة الفجْر ٤:٢٩ ص
الشروق ٥:٥٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٨ ص
صلاة العَصر ٢:٥٢ م
صلاة المَغرب ٥:١٨ م
صلاة العِشاء ٦:٣٧ م
الأقصر
صلاة الفجْر ٤:٢٦ ص
الشروق ٥:٤٩ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٥ ص
صلاة العَصر ٢:٥٢ م
صلاة المَغرب ٥:٢٠ م
صلاة العِشاء ٦:٣٤ م
قنا
صلاة الفجْر ٤:٢٦ ص
الشروق ٥:٤٩ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٤ ص
صلاة العَصر ٢:٥٢ م
صلاة المَغرب ٥:١٩ م
صلاة العِشاء ٦:٣٤ م