تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 .

القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٣٢ ص

الشروق ٥:٥٩ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٠ ص

صلاة العَصر ٢:٥٥ م

صلاة المَغرب ٥:٢١ م

صلاة العِشاء ٦:٣٩ م

الإسكندرية

صلاة الفجْر ٤:٣٧ ص

الشروق ٦:٠٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٦ ص

صلاة العَصر ٣:٠٠ م

صلاة المَغرب ٥:٢٦ م

صلاة العِشاء ٦:٤٤ م

أسيوط

صلاة الفجْر ٤:٣٣ ص

الشروق ٥:٥٨ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٢ ص

صلاة العَصر ٢:٥٩ م

صلاة المَغرب ٥:٢٥ م

صلاة العِشاء ٦:٤١ م

أسوان

صلاة الفجْر ٥:٠١ ص

الشروق ٦:٢٣ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٠ م

صلاة العَصر ٣:٢٨ م

صلاة المَغرب ٥:٥٦ م

صلاة العِشاء ٧:٠٩ م

بني سويف

صلاة الفجْر ٤:٣٢ ص

الشروق ٥:٥٨ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤١ ص

صلاة العَصر ٢:٥٦ م

صلاة المَغرب ٥:٢٣ م

صلاة العِشاء ٦:٤٠ م

شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٤:٢٠ ص

الشروق ٥:٤٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٢٨ ص

صلاة العَصر ٢:٤٥ م

صلاة المَغرب ٥:١١ م

صلاة العِشاء ٦:٢٧ م

سوهاج

صلاة الفجْر ٤:٣٠ ص

الشروق ٥:٥٤ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٣٨ ص

صلاة العَصر ٢:٥٦ م

صلاة المَغرب ٥:٢٣ م

صلاة العِشاء ٦:٣٨ م

السويس

صلاة الفجْر ٤:٢٧ ص

الشروق ٥:٥٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٣٥ ص

صلاة العَصر ٢:٥٠ م

صلاة المَغرب ٥:١٦ م

صلاة العِشاء ٦:٣٤ م

المنصورة

صلاة الفجْر ٤:٣١ ص

الشروق ٥:٥٩ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٠ ص

صلاة العَصر ٢:٥٤ م

صلاة المَغرب ٥:٢٠ م

صلاة العِشاء ٦:٣٨ م

دمياط

صلاة الفجْر ٤:٢٩ ص

الشروق ٥:٥٧ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٣٨ ص

صلاة العَصر ٢:٥٢ م

صلاة المَغرب ٥:١٨ م

صلاة العِشاء ٦:٣٧ م

الأقصر

صلاة الفجْر ٤:٢٦ ص

الشروق ٥:٤٩ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٣٥ ص

صلاة العَصر ٢:٥٢ م

صلاة المَغرب ٥:٢٠ م

صلاة العِشاء ٦:٣٤ م

قنا

صلاة الفجْر ٤:٢٦ ص

الشروق ٥:٤٩ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٣٤ ص

صلاة العَصر ٢:٥٢ م

صلاة المَغرب ٥:١٩ م

صلاة العِشاء ٦:٣٤ م