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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى بالمنطقة المركزية العسكرية.. شاهد

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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شهد الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود الذى تجريه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية بإستخدام الذخيرة الحية والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ ح طارق حامد الشاذلى قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنطقة لتنفيذ كافة المهام المكلفه بها ، مؤكداً حرص رجال المنطقة المركزية العسكرية على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى لحماية الوطن وصون مقدساته .

وأثنى الفريق أول محمد زكى على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة في المشروع ، مشيداً بالقرارات المتخذة من القادة والضباط وقدرتهم على العمل فى نسيج متكامل مما يسهم فى تعظيم الإستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة .

والتقى القائد العام للقوات المسلحة برجال المنطقة المركزية العسكرية حيث نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهود التى يبذلها رجال المنطقة المركزية العسكرية , مؤكداً ضرورة الإهتمام بالتدريب وتطوير أساليبه ووسائله بإعتباره الركيزة الأساسية لقدرة وجاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أى مهمة توكل إليها

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت تنفيذ إحدى المهام التدريبية المخططة ضمن أنشطة المشروع ، وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى تنفيذ مهامهم للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء سير العمليات.

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اركان حرب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذخيرة الحية الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة
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