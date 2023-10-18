الكويت تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

طالب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودفع إسرائيل للامتثال لكل القرارات الأممية ذات الصلة والقانون الدولي الإنساني وضرورة توفير حماية دولية للمدنيين وتأمين ممرات لوصول الفرق الطبية والمساعدات الإغاثية بصفة عاجلة للمحاصرين في قطاع غزة، مؤكدا دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ونحذر من أية محاولات لتهجيره.

وقال الشيخ سالم الصباح في كلمته اليوم الأربعاء في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي؛ لبحث العدوان العسكري الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة ووفقا لوزارة الخارجية الكويتية إن دولة الكويت قد حذرت مرارا من تبعات تعاطي المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، وفق معايير مزدوجة وتقاعسه من إيجاد حل سلمي عادل وشامل ونهائي لهذه القضية وضرورة ردع إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من ممارساتها الاستفزازية من تدنيس المقدسات الدينية وانتهاكاتها المستمرة في التضييق على الشعب الفلسطيني وإقامتها لمستوطنات غير قانونية وغير شرعية وقتلها لمئات من المدنيين الأبرياء واتخاذها لإجراءات وقرارات أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة.

وأضاف أن كل ذلك وأكثر خلق حالة من فقدان الأمل والثقة لدى أجيال متعاقبة من الشعب الفلسطيني في حقها بالعيش حياة كريمة وآمنة كبقية شعوب العالم.

وأكد أن دولة الكويت تجدد موقفها الراسخ والثابت والمبدئي في التضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 متمسكين بخيار السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة بما يفضي على المنطقة وشعوبها من أمن واستقرار وتنمية.

وأشار الشيخ سالم الصباح إلى تصاعد العمليات العسكرية المرتكبة من قبل قوات سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة واستهدافها للمدنيين العزل بعمليات عسكرية وغارات جوية مكثفة؛ أسفرت عن مقتل مئات الأبرياء العزل وإصابة الآلاف منهم، كما استهدفت الخدمات الأساسية والحيوية، منها قطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود في قطاع غزة، والعمل على تهجير قسري لسكان القطاع البالغ تعدادهم 3ر2 مليون نسمة ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية والشرعية ذات الصلة واضعة خيارات الشعب الفلسطيني المحاصر بين الموت أو التطهير العرقي أو التهجير القسري بما يشكل بكل وضوح جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وقال "شاهدنا منذ ساعات ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجريمة حرب نكراء جراء قصفها لمستشفى المعمداني في قطاع غزة؛ مؤدية إلى مقتل وإصابة المئات من الأبرياء، وفي هذا السياق تدين دولة الكويت بأشد العبارات تلك الجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه الجريمة النكراء وإن الكويت تجدد إدانتها الشديدة لما ترتكبه قوات الاحتلال الاسرائيلي من جرائم واعتداءات سافرة".