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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يعلن عدة قرارات تضامنًا مع فلسطين.. التبرع بعوائد مباراة سيمبا وشارات سوداء

الأهلي
الأهلي
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أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه الذي عقد اليوم مجموعة من القرارات الهامة تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للاعتداء الوحشي من الاحتلال الإسرائيلي.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي كلا من:

إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التليفزيونية الليلة، تضامنًا مع إخوتنا في فلسطين، ورفضًا للعدوان الظالم الذي يتعرضون له.
دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة “الجزيرة - الشيخ زايد -مدينة نصر - التجمع الخامس” للتبرع بالدم لصالح إخوتنا في فلسطين.
ارتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين.
تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الإفريقي لكرة القدم، لصالح إخوتنا في فلسطين.

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مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب تضامنا مع الشعب الفلسطيني مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني
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