«المصري» يختتم استعداداته لمواجهة الطلائع غدًا بالدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، غدا الجمعة، الموافق 20 أكتوبر، في تمام الساعة الرابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز.

ويخوض المصري تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بنادي المقاولون العرب، وذلك ضمن معسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة.

وحرص علي ماهر على رفع الحمل البدني للاعبين، وتصحيح أخطاء المباريات السابقة.

وحذر علي ماهر اللاعبين من التهاون أمام فريق طلائع الجيش ولا بديل عن الفوز وإسعاد جماهير البورسعيدي.

وأكد علي ماهر أنه معجب كثيرًا بإمكانيات الجزائري غيلاس قناوي، وقرر الاعتماد عليه في مركز الارتكاز خلال المباريات المقبلة.

وقرر علي ماهر الدفع بغيلاس قناوي أساسيًا في تشكيل المصري البورسعيدي غدا أمام طلائع الجيش.

وجهز اللاعب خلال فترة التوقف الدولي، وأعجب بما قدمه اللاعب في مركز الارتكاز خلال التدريبات.

وكان المصري قد فاز في الجولة الماضية على فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري النيل.

ويستضيف ملعب برج العرب اللقاء المرتقب بين الفريق البورسعيدي والطلائع.

ومن جهة أخرى توصل مسئولو النادي المصري إلى اتفاق مبدئي مع عصام ثروت حارس مرمى الفريق، على تجديد تعاقده لمدة موسمين مع النادي البورسعيدي.وقد سبق أن أعلن عن بدء مفاوضات التجديد بين المصري واللاعب، خاصة أن عصام ثروت ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري وبالتحديد في 30 يونيو المقبل.

وأكد علي ماهر أن حارس الفريق عصام ثروت من الركائز الأساسية ولا غنى عنه، وحارس موهوب، ويريد أن يستمر في حماية عرين الفريق البورسعيدي.

ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 3 مباريات، فاز في مباراتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

ويحتل الطلائع المركز التاسع في جدول ترتيب دوري النيل برصيد 4 نقاط.