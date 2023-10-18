نحن على شفا هاوية.. الأمم المتحدة تتوقع توسع الصراع في غزة

كشف تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة للسلام في منطقة الشرق الأوسط، اليوم، عن احتمالية توسع الصراع في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل، معبرًا: "نحن الآن على شفا هاوية خطيرة وقد يتوسع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويطول منطقة الشرق الأوسط كلها".

وأضاف وينسلاند، في تصريحات له اليوم، إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يشير إلى أن الأوضاع آخذة في الاتساع.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار، بعدما دعت الصين وروسيا والإمارات إلى جلسة عاجلة لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أكثر من أسبوع من انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية ضد أبناء قطاع غزة العزل.