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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس مجلس الدولة يستقبل مجلس القضاء الأعلى بمناسبة العام القضائي الجديد

رئيس مجلس الدولة
رئيس مجلس الدولة
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استقبل اليوم المستشار عادل فهيم محمد عزب – رئيس مجلس الدولة، بقصر الأميرة فوقية، المستشار حسني عبداللطيف – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى يصاحبه وفدًا رفيع المستوى من المستشارين أعضاء محكمة النقض.

وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة للمستشار عادل عزب، بمناسبة العام القضائي الجديد في إطار التعاون المُثمر والبناء من الجهتين.

ومن جانبه حرص المستشار عادل فهيم محمد عزب التأكيد على أهمية ومتانة العلاقات بين مجلس الدولة ومحكمة النقض.

كما شدد على أهمية التعاون بين المجلس وجميع الجهات والهيئات القضائية؛ بما يكفُل تحقيق العدالة الناجزة.

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الهيئات القضائية المستشار عادل فهيم محمد مجلس القضاء الأعلى
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