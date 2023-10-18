إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

أصيب فلسطينيون بالرصاص الحي والمطاطي وبقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مساء اليوم الأربعاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية وطبية فلسطينية بوقوع مواجهات عند حاجز "حوارة" العسكري جنوب محافظة "نابلس" في شمال الضفة، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص الحي، ونقله إلى مستشفى للعلاج، علاوة على إصابة العشرات بالمطاطي وبالاختناق.

وأضافت المصادر بأن شابًا آخر أصيب بالرصاص الحي في البطن خلال مواجهات في بيت لحم، إلى الجنوب من القدس، وجرى نقله إلى أحد المراكز الطبية. وأصيب العشرات بالاختناق خلال المواجهات.

وأصيبت فلسطينية (48 عامًا) جراء اعتداء مُستوطنين إسرائيليين على سيارتها قرب بلدة "برقة" شمال محافظة "نابلس".

وأطلق المستوطنون، النار على السيارات المارة بالطريق السريع الواصل بين "نابلس" وجارتها الواقعة إلى الشمال منها "جنين".