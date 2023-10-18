حماة الوطن: ندعم الرئيس السيسي فيما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي

قال اللواء أيمن عبدالمحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أننا نندد بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي المحتل من جرائم ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الشيوخ لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ: تعرب الهيئة البرلمانية للحزب عن عميق الأسف والحزن لما يحدث في غزة، من عنف ومذابح للفلسطينيين والتهجير القسري، فما يحدث هو انتهاك لكافة المواثيق والقوانين الدولية.

وتابع عبد المحسن: الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن تعلن دعمها للرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة في كافة فما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي ووحدة وسلامة أراضيه، معقبا:" نؤكد اطصفاف قيادات الحزب وأعضائه مع الشعب المصري خلف القيادة واستعداتهم لتليبة دعوة الرئيس في منع تهجير الفلسطيني والحفاظ على القضية الفلسطينية.

واستكمل: الحزب بكافة قياداته يفوض الرئيس في كافة ما يتخده من إجراءات وتدابيرفي منع تهيجر الشعب الفلسطيني والحفاظ على الأمن القومي المصري.