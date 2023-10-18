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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

تضامنًا مع غزة.. هتافات حماسية في مظاهرات دعم فلسطين بميدان الحصري

ميدان الحصري
ميدان الحصري
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نظم عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، في ميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وقفة تضامنية مع إخواننا الفلسطينين في غزة الذين يتعرضون لإرهاب الكيان الصهيونى الذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والآف المصابين للتعبير على الرفض القاطع للأعمال الوحشية والبربرية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الأطفال والنساء العزل والأبرياء في غزة، وآخرها تلك الجريمة الشنعاء التي ارتكبها أمس، بقصف مستشفى المعمدان، في مشهد كان بمثابة الإعلان عن موت الضمير العالمي.

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ميدان الحصري غزة
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