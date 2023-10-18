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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

حزب التجمع: فلسطين القضية المركزية التي يتوحد حولها الشعب المصري

النائب السيد عبد
النائب السيد عبد العال
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قال النائب السيد عبد العال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن القضية الوطنية تاريخيا هي القضية المركزية التي يتوحد حولها الشعب المصري بكل تنوعاته الداخلية، وهو ما لا تدركه العنصرية الصهيونية والكيان الاستيطاني وأمريكا الذي ترعاه.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الشيوخ لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. نحن أمام لحظة تحول تاريخي، يدركها جيدا المصريون، وعبر عنها الرئيس السيسي بفروسية وعبارات واضحة ومحددة عن حقوق الشعب الفلسطيني من جانب، ومخاطر المخطط الذي يحاك للمنطقة الذي يستهدف إضعاف مصر من جانب آخر.

وأكد أن الرئيس السيسي تحدث بعبارات ربما قد لا تعجب البعض، والتي رفضت الهجير من غزة إلى سيناء، والشعب الفلسطيني نفسه يرفض هذا المخطط.


 

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النائب السيد عبد العال القضية الوطنية
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