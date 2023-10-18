«فيفا» يؤكد إقامة كأس العالم 2034 في قارة آسيا

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، إقامة بطولة كأس العالم 2034 في قارة آسيا، بعدما أقيمت في قطر العام الماضي.

وحصد منتخب الأرجنتين لقب مونديال 2022، الذي أقيم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر العام الماضي، وذلك على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وقال جياني إنفانتينو رئيس «فيفا»، خلال مؤتمر صحفي: «بناء على قرار فيفا الأخير، فإن آسيا لديها فرصة لاستضافة كأس العالم. إن كرة القدم توحد العالم، كما حدث في مونديال قطر».

وأضاف: «كرة القدم كما قلت من قبل توحد العالم، كما كان في قطر وهكذا ستكون في أمريكا وكندا النسخة المقبلة».

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم في 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، بينما يستضيف الملف المغربي الإسباني البرتغالي نسخة 2030.

وبذلك، يدعم إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الملف السعودي لاستضافة كأس العالم 2034، حيث أعلن تقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب لاستضافة مونديال 2034، وحتى الآن هو الملف الوحيد من قارة آسيا.