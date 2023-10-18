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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

يحيى الفخراني: السيسي أسكت من كانوا يعترضون على تسليح الجيش المصري

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
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أشاد الفنان يحيى الفخراني، عضو مجلس الشيوخ، بما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في شأن الاستعداد للدفاع عن الأمن القومي المصري. 

جاء ذلك في كلمه الفخراني خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق. وقال: الرئيس السيسي أسكت ألسنة الأصوات التي كانت تعترض على تسليح الجيش في أوقات سابقة. 

وأكد أن كلمة الرئيس أثلجت صدري اليوم، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك قوة لردع العدو حولنا. 

وأشار الفخراني، إلى أن المصري الأرض والعرض لديه متساويان، ولا يمكن التفريط فيهما، مستشهدا بأغنية "عواد باع أرضه"، موضحا أن عواد تعرض للمعايرة بسبب بيع الأرض. ووجه الفخراني، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حكمته وقوته وبعد نظره في تسليح الجيش طالما حولنا أعداء وطامعين، قائلا: يجب أن يشعر من حولنا بقوتنا وقدرتنا.

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