نبيل دعبس: السيسي رئيس وطني يعلم كل ما يتعلق بملف الأمن القومي المصري

طالب الدكتور محمد نبيل دعبس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس الشيوخ اعضاء مجلس الشيوخ بمختلف انتمائاتهم الحزبية بتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي للقيام بكل ما فيه الحفاظ علي الامن القومي المصري وجميع حدود مصر من مختلف اتجاهاتها.

وقال دعبس ان الرئيس السيسي رئيس وطني من طراز فريد يعلم علم اليقين كل ما يتعلق بملف الامن القومي المصري لذلك نقول له سر علي بركة الله ونحن معك من خلفلك ونوافق علي كافة الاجراءات التي قام بها وسيقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي من اجل معالجة ملف القضية الفلسطينية والتي هي قضية مصر الاولي وتتصدر دائما اجندة السياسة المصرية الرسمية والشعبية والتاريخ شاهد علي ذلك والجغرافيا تؤكد علي هذا الامر وقضية فلسطين هي قضية مصر في كافة المحافل الدولية الرسمية والشعبية ولها اولوية خاصة.

وثمن دعبس نصيحة الرئيس السيسي لاهل قطاع غزة واشقائنا في الدم والدين والعروبة بالتمسك بالارض والتمسك بقيام دولتهم الفلسطينية خاصة في ظل المؤامرات التي تحاك بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال ان نصيحة السيسي نصحية مخلصة من رجل وطني ومهمة جدا وقال نحن نستقبل 9 مليون من كافة الجنسيات كضيوف علي ارض مصر ولايمكن ابدا ان نعطي ظهرنا لاهلنا في غزة ولكن نعمل علي ان تكون لفلسطين دولة ولاهل غزة العزة.

وقال دعبس لا للتهجير القصري التي تتبعة اسرائيل والكيان الصهيوني ولا للمجازر التي ترتكبها القوات الصهيونية ونعم لحل الدولتين وستظل مصر هي خط الدفاع الاول للعالم العربي وللامة والدليل هي ما قدمته مصر من ملايين الشهداء من اجل تلك القضية.