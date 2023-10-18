الإمارات والبرتغال يبحثان سبل تهدئة الأوضاع بالمنطقة وتعزيز الاستجابة الإنسانية للمدنيين

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية البرتغال جواو كرافينيو، سبل تهدئة الأوضاع في المنطقة وتعزيز الاستجابة الإنسانية للمدنيين المتضررين من تداعيات الأزمة الراهنة.

واستعرض الوزيران المساعي المبذولة للدفع بجهود إقليمية ودولية منسقة داعمة لمسار التهدئة وحماية أرواح كافة المدنيين، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، أهمية العمل الحثيث لحماية المدنيين وتوفير ممرات أمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لهم، مشددًا على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف الذي يؤثر على أمن واستقرار المنطقة.