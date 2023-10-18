مستقبل وطن: نؤيد قرارات السيسي ونرفض تهجير الفلسطينيين لسيناء



أشاد رشاد عبدالغني ، القيادي بحزب مستقبل وطن، بالتصريحات الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المستشار الألماني أولاف شولتس والتى تعد كلمه قوية تتسم بالوضوح والتهديد لقوات الاحتلال الاسرائيلي، موضحا أن خطاب السيسى جاء حازم وحاسم وقوى بشأن عدم المساس بالسيادة المصرية فى الوقت الذى أكد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

وأكد عبدالغني في بيان له اليوم الأربعاء ، أن جميع المواطنين يقفون خلف الرئيس السيسي في جميع القرارات التي يتخذها خاصة في ظل الظروف الراهنة، مؤيدا رفض الرئيس السيسي لتهجير الفلسطينيين المدنيين إلى سيناء .

واعتبر أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، قائلا: "ما يحدث في فلسطين ليس فقط الحرص على توجيه عمليات عسكرية لحماس، لكن هى محاولة لتهجير السكان المدنيين للجوء إلى سيناء وقتل المدنيين الأبرياء بإبادة جماعية"، وشدد على أهمية العودة لمسار التهدئة الذى يفتح آفاقا جديدة للتسوية ويجنب الانزلاق في حلقة مفرغة من العنف لا نهاية لها .

وأشاد القيادي بحزب مستقبل وطن، برفض السيسي لجميع الاعتداءات الغاشمة ضد المدنيين، مؤكدا أن جميع المصريين يقفون ومساندين للسيسي، قائلا:" بمجرد مايطلب المصريين للخروج للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء سيخرج الملايين من المصريين الذين يؤيدون موقف القيادة السياسية وسنشارك في أي حركة شعبية"،

واضاف أن مصر ستظل السند الحقيقي للشعب الفلسطينى، معلنا رفضه للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل هذا الكيان المحتل في حق الشعب الفلسطينى المدني.

وأوضح عبدالغني، أن خطاب القيادة السياسية حول الأزمة الفلسطينية يدل على إدراك السيسي لجميع المخططات الإسرائيلية، مؤكدا أن مصر هى من أكثر الدول التي عانت كثيرًا من أجل القضية الفلسطينية، قائلا"القيادة السياسة كشف في خطابة لكل العالم عن التحديات الكارثية التي ستبدد السلام من فكرة تهجير الفلسطينيين إلي سيناء، وما يستبعه من تداعيات لهذا الأمر الخطير .

وأكد ضرورة السماح بمرور المساعدات الإغاثية للقطاع وتيسير عمل المنظمات الإنسانية، أملا فى أن تسفر القمة التي دعت إليها مصر يوم السبت المقبل ، عن مخرجات توقف التصعيد وتحقن دماء المدنيين، مشيرا إلى أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها.

وأدان عبدالغني ، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في فلسطين والذي وصفه بالفعل المجرم والوحشي والخسيس والذي يعد من أبشع الجرائم الإنسانية، خاصة أنه أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة، قائلا " قصف المستشفى دليل على إجرام النظام الاسرائيلي أمام العالم بأكلمه، وانتهاكه للقوانين الدولية، وأن استمرار العمليات العسكرية بغزة له تداعيات أمنية وإنسانية تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع .

وأشاد بموقف مصر الحاسم من رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي غزة واستهداف المدنيين.