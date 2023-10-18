حسين هريدي: كلمة الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية صادرة من القلب

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه تابع حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس كانت قوية وصريحة وصادرة من القلب ليس فيها حسابات سياسة، حيث أعرب السيسي من خلال كلامه عن مشاعر الشعب المصري.



وأضاف هريدي، خلال مداخلة هاتفية في تغطية مباشرة لقناة "أون" مع الإعلامية سارة حازم طه، أن كلمة الرئيس السيسي عكست وجسدت مشاعر السواد الأعظم من الشعب المصري تجاه العدوان المباشر على غزة وتداعياته، منوها أن الرئيس أوضح بمنتهي القوة والهدوء المبادئ التي يستند إليها الموقف المصري في التعامل مع هذا العدوان.



ولفت إلى أن الرئيس السيسي أكد أن مصر دولة قوية، وإذا سمحت الظروف بخروج المصريين في مظاهرات لخرج الملايين من المصريين ليعلنوا معارضتهم للتهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى صحراء سيناء.



وتابع هريدي : "الرئيس السيسي أشار إلى أن تهجير سكان قطاع غزة إلى صحراء سيناء يعني تقويض القضية الفلسطينية، وأن مصر لن تقبل بهذا".



وأشار إلى أن مصر سبق وأن وافقت على اقتراح إنشاء دولة فلسطينية ذات تسليح محدود على حدود 1967، ولو أخذ بهذا الاقتراح لما كان الشرق الأوسط الآن على حافة الهاوية.

