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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

عطل يضرب فيسبوك ويمنع المستخدمين من تدوين المنشورات بالتزامن مع العدوان على غزة

ميتا
ميتا
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عطل فني يضرب فيسبوك (ميتا) منذ قليل، شهدتها الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي  فيسبوك، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث يمنع العطل المستخدمين من تدوين منشورات جديدة ليظهر للمستخدمين رسالة: حدث خطأ نحن نعمل على إصلاحه في أسرع وقت ممكن.

ووفقا لموقع downdetector الشهير، فتشير تقارير المستخدمون إلى وجود مشكلات في Facebook، وهي عبارة عن شبكة اجتماعية حيث يقوم الأعضاء بمشاركة الرسائل وتحديثات الحالة مع الأصدقاء عبر الإنترنت.

عطل فيسبوك

ويعرض المخطط أدناه عرضًا لتقارير المشكلات التي تم إرسالها خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بالحجم النموذجي للتقارير حسب الوقت من اليوم.. وأكد الموقع أنه من الشائع أن يتم الإبلاغ عن بعض المشكلات على مدار اليوم. 

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فيسبوك عطل فنى العدوان الإسرائيلي غزة منشورات جديدة
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