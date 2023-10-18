وقفة تضامنية لأهالي الأقصر لدعم الشعب الفلسطيني .. صور

نظم أهالي محافظة الأقصر، وحزب مستقبل وطن بالمحافظة، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية لدعم الشعب الفلسطينى الشقيق، وتأييد مواقف الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية.

احتشد الألاف من أهالي المحافظة، وكافة فئات المجتمع الأقصري في ميدان وساحة مسجد سيدي أبو الحجاج ومعبد الأقصر، حاملين أعلام فلسطين ومصر، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومرددين الهتافات المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم علي غزة.

كما أعلن المشاركون في الوقفة، موافقتهم على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفويضه في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأراضى المصرية والحفاظ على الأمن القومي المصري، والحفاظ أيضاً على الحقوق الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين.

كما لبى العاملون فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، برئاسة العميد أ.ح مهندس سالم أحمد السيد، دعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتأييداً له فى وقفة إحتجاجيه ضد الممارسات الإسرائيلية وقتل الأبرياء، وتأييداً لشعب فلسطين فى نضاله الباسل ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقفة تضامنية مع أهالي فلسطين (14)

وقفة تضامنية مع أهالي فلسطين (13)

وقفة تضامنية مع أهالي فلسطين (12)

وقفة تضامنية مع أهالي فلسطين (11)

وقفة تضامنية مع أهالي فلسطين (10)

وقفة تضامنية مع أهالي فلسطين (1)

وقفة تضامنية مع أهالي فلسطين (17)

وقفة تضامنية مع أهالي فلسطين (16)

وقفة تضامنية مع أهالي فلسطين (15)

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وقفة تضامنية مع أهالي فلسطين (6)

وقفة تضامنية مع أهالي فلسطين (5)

وقفة تضامنية مع أهالي فلسطين (4)

وقفة تضامنية مع أهالي فلسطين (3)