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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"إكسترا نيوز": المصريون يؤيدون موقف الرئيس السيسي الداعم للقضية الفلسطينية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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رصدت كاميرا قناة "إكسترا نيوز"، آراء المصريين في موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم للقضية الفلسطينية، وتصريحاته عن رفض تهجير الفلسطينيين إلى أرض سيناء، وقال أحد الشباب لـ"إكسترا نيوز": "أكيد كلنا مع الرئيس ونؤكد رفضنا لسياسة التهجير لسيناء وكلنا معه في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضاف أن "الشعب المصري كله يقف مع الرئيس السيسي ضد كل ما يحدث في فلسطين والعدوان على أهالي غزة، كما تحدث أمام المستشار الألماني اليوم، وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية، التي لا تهتم بالشرق الأوسط، بالتحرك تجاه ما يحدث في الشرق الأوسط".

وقال مواطن آخر: "أفوض الرئيس السيسي وكلنا خلفه، وهذا وقت يتجمع كل المصريين وكل الشعب المصري خلف قيادته السياسية، وتتجمع كل الدول العربية".

وأكد مواطن ثالث "أفوض الرئيس، ويجب أن تكون هناك وقفة من أجل دخول المساعدات إلى غزة"، وأضاف آخر: "الرئيس السيسي يحافظ على مصر والشعب المصري والأمة العربية كلها ونحن نفوضه في أي شيء وليس قضية فلسطين فقط".

وقال شاب مصري: "طبعًا لازم ندعم الرئيس في موقفه تجاه القضية الفلسطينية، لو إحنا معملناش كدة مين هيعمل، ومصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية لكن لا أحد يقف معها".

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الرئيس عبد الفتاح السيسي تهجير الفلسطينيين القضية الفلسطينية
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