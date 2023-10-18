أبو شقة: أفعال إسرائيل تستوجب المحاكمة أمام الجنائية الدولية بتهمة جرائم الإبادة الجماعية

أكد المستشار بهاء أبوشقه وكيل اول مجلس الشيوخ، أن الجرائم التي تقوم بها القوات الإسرائيلية الغاشمة تتنافي تماما مع ميثاق الأممم المتحدة والاتفاقيات الدولية وعلي اتفاقيه جنيف 4 التي اثمت الاعتداء علي المدنين بكافة انواع الاعتداءات سواء كانت اعتداء وجرائم حرب اوجرائم ابادة جماعيه ويستوجب ذلك المحاكمه امام الجنائيه الدوليه بتهمه جرائم الابادة الجماعية.

وشدد أبوشقه في كلمته في الجلسه الطارئة التي دعي اليها مجلس الشيوخ مساء اليوم، أنه علي المجتمع الدولي وعلي مجلس الامن أن يقوموا بواجبهم وان محاولة اغتصاب الارضي بالقوة هي جريمة مكتملة الاركان.

واعلن ابوشقة تاييدة للرئيس السيسي في كل مايتخذة من قول او فعل او اجراءات للمحافظه علي الاراضي المصريه والحقوق الفلسطينيه موكدا بان دعوة مجلس الشيوخ هذه الدعوة الوطنيه للمجلس كانت جامعه مانعه التي تضمنها وعبرت عن شجب وتاثيم لتلك الاعمال العدوانيه الغاشمه.

وتابع ابوشقه بان مصر وشعبها وقيادتها وجيشها لاتبغي الا السلام مع المحاذير التي استوضحها الرئيس السيسي في ان عمليات التهجير القسري مرفوضه وان حدود مصر خط احمر لاتهاون فيه ضرورة ان نكون امام حل عادل للقضيه الفلسطينيه ، وان الاحتلال مهما طال امده لايرتيب حقوق سيادة ابداً .