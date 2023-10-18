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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

حسام الخولي: ما يحدث في فلسطين إبادة جماعية

حسام الخولي
حسام الخولي
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 قال حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ إن ما يحدث في فلسطين إبادة جماعية، مؤكدا أنه لم يكن يتخيل أحد أن يصل الأمر إلى هذا الحد. 

وأشار الخولي في كلمته خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تدعيات الأزمة الفلسطينية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا في كلمته أمام الشعب اليوم.

وأكد أن الرئيس السيسي تحدث مع الشعب بصراحة، وخرج بالحديث من الغرف المغلقة أمام الجميع، لافتا إلى أن القضية الفلسطينة لن يتم حلها إلا بحل عادل. 

وأضاف الخولي أن أكثر من 100 مليون مصري يتوافقون على الأمن القومي المصري، قائلا: «سنرى فلسطين وعاصمتها القدس». 

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حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ لس الشيوخ
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