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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الوطنية  للإعلام: نؤيد وتساند موقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

حسين زين
حسين زين
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أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين والعاملين بها على  تأييدها  للموقف الشجاع والصلب للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بشأن محاولة  تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم  وإجهاض القضية.

وأشادت الهيئة فى بيان لها اليوم، بالجهود العظيمة للرئيس فى الحفاظ على الحقوق القانونية والإنسانية للشعب الفلسطيني، والمساعي الحثيثة  لوقف تلك الحرب التى تؤدي إلى مخاطر كبيرة تهدد عملية السلام في الشرق الأوسط، السلام الذي طالما حافظت مصر على التزاماتها به.

كما تؤكد الوطنية للإعلام في بيان لها، على مواصلة دورها وواجبها الوطني فى تقديم المساندة الإعلامية للقضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين فى مواجهة  انحياز الإعلام الغربي ودحض الأكاذيب وتوضيح الحقائق من قتل وتدمير يرتكب فى حق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف مصر الثابت من القضية قيادة وشعبا حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

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حسين زين - الرئيس عبدالفتاح السيسي فلسطين
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