نقيب الإعلاميين: كلمات السيسي أثلجت صدورنا ونؤيده في ما يتخذه من قرارات

أعلن طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات في الحفاظ على الأمن القومي المصري الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وثمن نقيب الإعلاميين موقف الرئيس السيسي منذ اندلاع الأزمة الفلسطينية ورفضه القاطع المحاولات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من تهجير أشقائنا الفلسطينيين إلى سيناء وهو ما أكده اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقدة مع المستشار الألماني وأيضا رفضه عبور الأجانب من معبر رفح وربط ذلك بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالإضافة إلى تأجيل القمة الرباعية التي كان مقرر لها اليوم في الأردن مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وأدان نقيب الإعلاميين ما قام به الكيان الصهيوني من قذف للمستشفى الأهلي المعمداني والذي أسفر عن سقوط أكثر من 500 شهيد من الأبرياء والضحايا من أطقم المستشفى والمرضى والمواطنين الذين احتموا بها نتيجة تهدم منازلهم من نيران الحرب المستمرة عليهم لأكثر من عشرة أيام واعتبر ذلك جريمة حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان ومخالف لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67 وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

ودعا نقيب الإعلاميين إلى فتح تحقيق دولي في ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة وبخاصة الأطفال والنساء واعتبرها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.