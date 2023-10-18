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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت وتركيا تؤكدان ضرورة وقف القتال وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة

غزة
غزة
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عقد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح مع وزير خارجية تركيا الدكتور هاكان فيدان جلسة مباحثات تناولت التأكيد على أهمية ضرورة وقف القتال الدائر وعدم اتساع رقعة الصراع ورفع الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن ذلك جاء على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة لبحث العدوان العسكري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن المباحثات تضمنت بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وأهمية تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

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الكويت وقف القتال الصراع المساعدات الإنسانية الشعب الفلسطيني
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