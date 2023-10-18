مجلس الشيوخ يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

وقف أعضاء مجلس الشيوخ، دقيقة حداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني، وذلك عقب إلقاء خطاب مطول لرئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرزق، أدان فيه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

وأعلن كامل تأييده وأعضاء المجلس لخطوات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كانت قد انطلقت وقائع الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث جاء ذلك عقب أن أعلن رئيس المجلس، الدعوة لجلسة طارئة اليوم، في ضوء المستجدات على الساحة الفلسطينية.

صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقوله، نحن دولة ذات سيادة وحرصت خلال السنوات الماضية على أن يكون هذا المسار مسارا استراتيجيا وأن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية ومصر ستظل على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية مشيرا إلى أنه ما يحدث في غزة هو دعوة لدفع السكان المدنيين ودخولهم إلى مصر.



