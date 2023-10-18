بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تداعيات الأحداث في فلسطين

بدأت قبل قليل الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك عقب أن أعلن رئيس المجلس، الدعوة لجلسة طارئة اليوم، في ضوء المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي: نحن دولة ذات سيادة وحرصت خلال السنوات الماضية على أن يكون هذا المسار مسارا استراتيجيا وأن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية ومصر ستظل على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه ما يحدث في غزة هو دعوة لدفع السكان المدنيين ودخولهم إلى مصر.