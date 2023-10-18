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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس حزب إرادة جيل: عقولنا لا تستوعب حجم جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين

النائب تسير مطر
النائب تسير مطر
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قال النائب تسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن جميع الأحزاب المصرية، وتحالف الأحزاب، والمصريين بشكل عام، يرفضون الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن جميعنا يتابع ما يحدث، وعقولنا غير قادرة على الاستيعاب.

وأضاف، خلال تغطية مباشرة لقناة "أون" مع الإعلامية سارة حازم طه، أننا كحزب إرادة جيل ندين الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، متابعا: "ما تفعله إسرائيل يخالف كل المواثيق والاتفاقات الدولية".

وواصل: "ما نراه شيء خارج عن حدود العقل، ونتمنى إيقاف هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، لإنقاذ المواطنين الأبرياء من هذا الدمار والخراب والقتل"، منوها أن ما تقوم به إسرائيل أمر غير مسئول وندينه إدانة تامة.

وأشار إلى أن هناك اجتماع لتحالف الأحزاب غدًا وسيتم اتخاذ موقف موحد بشأن الجرائم الإسرائيلية في غزة، وسيتم إعلانه بشكل رسمي غدا.

وأردف: "نعلن تفويض الرئيس السيسي في اتخاذ كل ما يراه مناسبا، للحفاظ على الدولة المصرية وأرواح المصريين، لأن المخططات الإسرائيلية تستهدف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لإضاعة الحقوق الفلسطينية ونقل الصراع إلى مصر".
 

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النائب تسير مطر الاحزاب المصرية الشعب الفلسطيني
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