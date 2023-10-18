برلمانية: نثق في القيادة السياسية وندعمها في كل القرارات

أدانت النائبة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، الانتهاكات والمجازر الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، مشيدة بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي المهمة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأعلنت "الطنباري" في تصريحات صحفية لها اليوم، دعمها لموقف القيادة السياسية المصرية، وتحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف القضية الفلسطينية، في ظل الاعتداءات الوحشية والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين.

وقالت عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري يثق في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويدعمه، ويقف خلفه في جميع القرارات التي يتخذها، مؤيدة رفض الرئيس السيسي لتهجير الفلسطينيين المدنيين إلى سيناء.

واختتمت : "على دول العالم أن تتحرك فورا لإيقاف العدوان الإسرائيلي على فلسطين، وإنقاذ أرواح الأبرياء الذين يتعرضون لمجازر دموية وأعمال إجرامية على يد الاحتلال الصهيوني".