بطاركة القدس يُطالبون العالم بإدانة قصف "المعمداني" وآلاف الفلسطينيين يتظاهرون ضد الاحتلال برام الله

طالب بطاركة الكنائس في القدس ورؤساؤها، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بإدانة الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والتي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى.

وقال البطاركة - في بيان صحفي اليوم: "نعلن - بوضوح - أن هذه الجريمة بوصفها جريمة بشعة نكراء؛ تستدعي أشد الانتقاد والمساءلة الدولية، ونأمل من المجتمع الدولي أن يتحمل واجبه في حماية المدنيين، وضمان أن مثل هذه الجرائم البغيضة لا تتكرر، نتشارك بتضامن عميق مع أبرشية القدس الأسقفية، لنكون شهودا على الهجوم الإجرامي الذي وقع في أروقة مستشفى الأهلي الإنجيلي الأسقفي في غزة".

وأضافوا: "حدثت هذه الجريمة في اليوم ذاته الذي أعلن فيه مسيحيو الأراضي المقدسة، أنه يوم صوم وصلاة من أجل السلام ووقف الحرب على غزة، الرحمة والشفاء في غزة، ما أدى إلى فقدان مئات الأرواح البريئة".

وأدان البطاركة هذه الجريمة، و"مأساة مستشفى الكنيسة في غزة الحزينة، لأنها تمثل انتهاكا عميقا لمبادئ الإنسانية نفسها، بعد أن تم تدنيس المستشفيات التي تُعتبر ملاذا بموجب القانون الدولي".

وعلى صعيد متصل، تظاهر آلاف الفلسطينيين في مدينة رام الله، تنديدا بما يقترفه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر لليوم الثاني عشر على التوالي، بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، ولافتات تستنكر جرائم الاحتلال وتطالب بوقفها بشكل فوري، ورددوا هتافات تندد بمخطط الاحتلال الرامي إلى تهجير أبناء قطاع غزة، وتؤكد حق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية.