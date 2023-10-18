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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية السعودي يؤكد ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، مشددًا أن المملكة حذرت مرارًا من خطورة تفاقم الأوضاع في القطاع.

وأضاف وزير الخارجية السعودي في كلمة خلال اجتماع طارئ لدول مجلس التعاون الإسلامي في جدة، اليوم الأربعاء، أن على المجتمع الدولي اتخاذ موقف مسئول لحماية الفلسطينيين في غزة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

كذلك أشار إلى ضرورة إيصال المساعدات لغزة للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية، وشدد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وقال إن على المجتمع الدولي العمل على الوصول لسلام شامل وعادل بالشرق الأوسط.

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وزير الخارجية السعودي غزة تفاقم الأوضاع رفع الحصار المجتمع الدولي
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