تونس: موقفنا ثابت في مناصرة القضية الفلسطينية والوقوف ضد العدوان الغاشم

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار ثابت موقف دولته في دعم القضية الفلسطينية حتى ينال الفلسطينيين استقلالهم الكامل والتصدي للسياسات الاستعمارية الغاشمة.

وقال عمار خلال- مشاركته في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي- والمنعقدة حاليا بجدة إنه يجب توحيد جهودنا كدول إسلامية محبّة للعدل والسلام، وأمام هذا المشهد بالغ الخطورة، أن نوحّد جهودنا في التحرّك العاجل ومخاطبة الأمم المتّحدة ومحكمة الجنايات الدولية لإدانة هذه الانتهاكات التي يرفضها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالب بضرورة التحرك لوقفها فورا والعمل على إغاثة الشعب الفلسطيني وتوفير حماية دولية فعليّة له وإعادة القضيّة الفلسطينية العادلة إلى صدارة الاهتمام الدولي.

أكد أن الحقّ الفلسطيني حقٌّ بيّنٌ تفرضه كل المبادئ والقيم الإنسانية، وتؤكّده ترسانة قرارات الشرعية الدّوليّة الصادرة على مدى عقود. فلا سلام في المنطقة إلاّ بتسوية سياسية عادلة ودائمة، تُعيد الحقوق المشروعة إلى الشعب الفلسطيني.

ونوه بأن الصَّمتُ بات جريمة وإنّ المجتمع الدّولي مُطالب الآن، أكثر من أيّ وقت مضى، بتحمّل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية في فرض الوقف الفوريّ للعدوان الغاشم واللاّإنساني ضدّ الفلسطينيين، ووضع حدّ لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة.