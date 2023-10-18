محافظ الغربية يتفقد حملة التبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حملة التبرع بالدم، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين، من أجل التبرع بالدم لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى منهم.

وأكد محافظ الغربية خلال تفقده أن الحملة تأتي في إطار اهتمام الدولة ودورها الرائد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة لصالح الأشقاء الفلسطينيين.

أشار إلى أن شعب مصر بالكامل يتضامن مع الشعب الفلسطيني والأحداث التي يشهدها قطاع غزة، مؤكدا أن فعاليات حملة التبرع بالدم مستمرة لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين مضيفا أن هذه الحملة الإنسانية تأتي لتجسيد دعم المصريين للشعب الفلسطيني ومساندتهم في محنتهم بعد الأحداث الأليمة التي أودت بحياة العديد منهم.

وشهدت الحملة بمحافظة الغربية توافد أعداد كبيرة من المواطنين ليتبرعو بالدم وكأنه سباق على التبرع وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لدعم الأشقاء الفلسطينيين؛ من خلال تقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية لهم؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا، والمصابين.

الجدير بالذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

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