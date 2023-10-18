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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت وإيران تبحثان تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة وإدانة قصف مستشفى المعمداني

الشيخ سالم عبدالله
الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح
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بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع وزير خارجية إيران الدكتور حسين أمير عبداللهيان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وإدانة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم الأربعاء - إن ذلك جاء على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ لبحث العدوان العسكري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والذي ينعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة.

وأكد الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح - خلال اللقاء - ضرورة وقف القتال والعمل على ضمان عدم انتشاره إلى جبهات أخرى وحماية المدنيين، وأهمية رفع الحصار عن قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وحث المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

من جهة أخرى، بحث الوزيران، التطورات الراهنة في المنطقة، خاصة التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية في قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بشأن اتفاقية خور عبدالله وقضية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية، لما بعد العلامة رقم 162 وكذلك ضرورة إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وإيران، كما تمت خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. 

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الكويت إيران تطورات الأوضاع الأراضي الفلسطينية غزة
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