عماد الدين: البرلمان الأوروبي كان يعطينا دروس في حقوق الإنسان والآن يصمت أمام الجرائم الإسرائيلية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الكود الأخلاقي لعرض الأخبار والصور يرفض عرض صور جارحة لأصحابها أو صادمة لمشاعر الناس، لكن في أوقات الأزمات والحروب والصراعات، البعض يؤكد على ضرورة عرض كافة الصور حتى يتم فضح أساليب عدو معين.

وأضاف، خلال تغطية مباشر لقناة "أون" مع الإعلامية سارة حازم طه، أن الإعلام الغربي الذي يتشدق بالحرية خرق كل القواعد، ويقف مدافعا عن إسرائيل التي تستمر في القتل بلا توقف.

ولفت إلى أن الإعلام الغربي وقف صامتا أمام مذبحة دير ياسين، وصبرا وشتيلة، ومستشفى المعمداني، منوها أن هناك تاريخ يعجز أي مراقب أن يحصيه بشأن المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين، لأنها لا تحصى ولا تُعد.

وأكد، أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا صوتوا ضد قرار روسي يطالب بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وهذا معناه تقديم كل أوجه الدعم لإسرائيل لقتل الشعب الفلسطيني.

وتابع: "بايدن ارتكب الجرم الأكبر عندما قال لإسرائيل أنتم أبرياء والمقاومة هي السبب"، منوها أن البرلمان الاوروبي يعطينا دروس في حقوق الإنسان والآن يصمت أمام الجرائم الإسرائيلية في غزة.

