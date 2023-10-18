اتحاد الإعلاميات العرب يدين حرب الإبادة الصهيونية ضد غزة

الأربعاء 18/أكتوبر/2023 - 06:38 م

أصدر اتحاد الإعلاميات العرب بمجلس أمنائة وعضواتة من كل الدول العربية بيانآ

يقطر دمآ حزنآ على ارواح الأبرياء من شعب فلسطين الجريحة وجاء كالتالى :

ندين بأشد العبارات والكلمات حرب الإبادة الجماعية الوحشية للفلسطينيين في غزة المبادة المروية بالدماء والتي تشكل جريمة حرب غير مسبوقة من خلال ضرب مجمع مستشفى المعمداني والكنيسة المعمدانية والمدرسة الملحقة بالمجمع الطبي وسقوط الكثير من الشهداء والجرحى، ونقول للعالم أجمع ان هذه الجريمة النكراء تعد جريمة ضد الانسانية والقيم بدعم وتحريض امريكي غربي للعدو الصهيوني وتشجيعه على ارتكاب المزيد من القتل والتنكيل للمدنيين والاطفال والنساء في شكل إبادة جماعية للجنس العربي في غزة وفلسطين.

ودعا الاتحاد كل الحكام العرب الى المبادرة بعمل اجتماع عربى عاجل لإتخاذ موقف حاسم ورادع تجاة العدو وانقاذ الفلسطينيين بإنهاء هذة المجزرة البشرية،

وطالب كافة الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بالوطن العربى بتكثيف المتابعات والنقل الحى والنشر بلغات مختلفة للضغط الدولى .

لم يعد للصمت مكانآ بيننا وإلا اصبحنا جميعآ مشاركون فى هذة الإبادة الجماعية المنظمة من قطع المياة والكهرباء والغذاء وهدم البيوت ومجازر قتل الاطفال والنساء والذى يشكل جريمة كبرى في أعناق كل عربي ما لم ينتفض للتضحية.

عاشت فلسطين عربية وعاشت أمتنا العربية امة واحدة والمجد والخلود لأرواح شهداء فلسطين والأمة العربية