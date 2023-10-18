شاهد تفاصيل جولة السيسي.. امتداد محور حسب الله الكفراوي وكورنيش النيل بالمعادي الأبرز

بعد انتهاء المباحثات والمؤتمر الصحفي ظهر اليوم مع المستشار الألماني، وفي إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المتابعة المستمرة والمكثفة للمشروعات التنموية في مصر ودفع معدلات تنفيذها، لدعم المسار التنموي الذي تنتهجه الدولة على مختلف المسارات؛ تفقد الرئيس أعمال تطوير محور المستشار عبد المجيد محمود، الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها في منطقة المقطم بالقاهرة الكبرى، ويعتبر من المحاور ذات الكثافة المرورية العالية التي تخدم أعداداً كبيرة من المواطنين.

كما تفقد الرئيس أعمال إنشاء امتداد محور حسب الله الكفراوي وكورنيش النيل بمنطقة المعادي.

في سياق أخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية المستشار الألماني أولاف شولتز.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن المباحثات بين الزعيمين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم تثمين التطور المستمر في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى التعاون المثمر في مجالات النقل والطاقة النظيفة، إلى جانب أنشطة الشركات الألمانية في ضوء مساهمتها في دعم الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية .

كما تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الأوضاع الإقليمية الراهنة والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وتداعياته الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.