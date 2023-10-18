نيوكاسل: تونالي يخضع للتحقيق بسبب المراهنات

أصدر نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، بيانًا حول تورط لاعبه ساندرو تونالي في قضية مراهنات غير قانونية في إيطاليا.

وقال: «يؤكد النادي أن تونالي يخضع لتحقيق من قبل مكتب المدعي العام الإيطالي والاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بشأن المشاركة في نشاط المراهنات غير القانونية».

وأضاف: «يشارك تونالي بشكل كامل في التحقيقات، وسيواصل التعاون مع جميع السلطات المعنية».

واختتم نيوكاسل بيانه: «يستمر تونالي وعائلته في تلقي الدعم الكامل من النادي، وبسبب هذه العملية الجارية، لا يستطيع ساندرو ونيوكاسل تقديم المزيد من التعليقات في الوقت الحالي».

ويواجه اللاعب الإيطالي ساندرو تونالي، عقوبة الإيقاف لمدة 3 سنوات على الأقل؛ بسبب تورطه في المراهنات، لكن قد يؤدي تعاونه مع السلطات إلى حصوله على صفقة إقرار بالذنب وتخفيض الإيقاف إلى نصف المدة فقط.

الجدير بالذكر، أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر أمس الثلاثاء إيقاف لاعب يوفنتوس، نيكولو فاجيولي لمدة 7 أشهر من ممارسة كرة القدم بعد إثبات تورطه في قضية المراهنات غير القانونية.