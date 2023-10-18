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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يتفقد عددا من الأعمال الإنشائية للطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء عددا من الأعمال الأنشائية للطرق والمحاور  بالقاهرة الكبرى.

وفي سياق آخر، استقبل الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية المستشار الألماني أولاف شولتز.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن المباحثات بين الزعيمين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم تثمين التطور المستمر في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى التعاون المثمر في مجالات النقل والطاقة النظيفة، إلى جانب أنشطة الشركات الألمانية في ضوء مساهمتها في دعم الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية .

كما تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الأوضاع الإقليمية الراهنة والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وتداعياته الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

 

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الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار الألماني أولاف شولتز الأعمال الإنشائية التصعيد العسكري في قطاع غزة
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