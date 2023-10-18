بعثة الأهلي تطير إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا في الدوري الأفريقي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل مطار القاهرة في طريقها إلى تنزانيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في ذهاب ربع نهائي منافسات الدوري الإفريقي لكرة القدم.

واستبعد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المهاجم الفرنسي موديست من قائمة الأهلي التي تسافر بعد قليل إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا بسبب نزلة برد تعرض لها اللاعب خلال الساعات الماضية.



كما استبعد “كولر” كريم فؤاد وكريم نيدفيد وعمرو السولية ومحمود متولي بسبب الإصابة وحمزة علاء ومحمد زعلوك ومعتز محمد لأسباب فنية.

وضمت قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - مصطفى مخلوف - علي معلول - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا - محمود كهربا - صلاح محسن - بيرسي تاو.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته صباح اليوم بملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى ‏تنزانيا ‏لمواجهة فريق سيمبا في أولى مباريات بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

