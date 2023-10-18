أطباء القاهرة: إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية ونؤيد رفض الرئيس السيسي لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

أكدت الدكتورة شرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، اصطفاف جموع الأطباء خلف الدوله المصريه، في التصدي لممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء لتصفية القضية الفلسطينية.

ودعا مجلس نقابه أطباء القاهرة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتخلي عن ازدواجية معاييرهم، حيال الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة.

وقال المجلس في بيان له، إن قصف مستشفى المعمداني التابع لإحدى الكنائس الفلسطينية، والذي خلف مئات الشهداء من المرضى والأطفال، يسجل رقمًا جديدًا في سجل جرائم الحرب التي تنتهجها إسرائيل، مشيدة بتضحيات وصمود الشعب الفلسطيني الأبي.

وشددت نقيب أطباء القاهرة على جاهزية واستعداد أطباء مصر للمشاركة ضمن طواقم الإغاثة الطبية، حيث تم فتح باب التسجيل أمام الأطباء الراغبين في الدخول لقطاع غزة حال فتح معبر رفح.

وثمنت الدكتورة شرين غالب موقف القيادة السياسية، وأجهزة الدولة، وجيشها مصر المرابط على الحدود، والذي يسعى لإيصال المساعدات الإنسانية لاهالينا في غزة، ويدير حوارًا مفتوحًا مع كل قادة العالم، من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، والدخول في هدنه إنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، وصولا إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطينى فى اقامة دولته المستقلة.