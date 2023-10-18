ads
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية": الوضع متدهور في جنوب لبنان والعائلات بدأت النزوح

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن حزب الله اللبناني أعلن استهدافه دبابة "ميركافا" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب، مقابل عيتا الشعب جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل عدد من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن قوات الاحتلال ردت بقصف على عيتا الشعب، في القطاع الغربي للحدود اللبنانية الجنوبية، وهناك حالة من النزوح الكبير في مدن وقرى الجنوب اللبناني.

وذكر أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، أعلنت أنها لن تترك مواقعها وذلك على خلفية تردد أنباء خلال الساعات الماضية بتوقف عمليات "اليونيفيل" في الجنوب اللبناني، وأكد أن عملها مستمر وتبذل جهودا لوقف تدهور الوضع.

ads
حزب الله اللبناني جيش الاحتلال الإسرائيلي القطاع الغربي للحدود اللبنانية
ads