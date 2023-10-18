برلماني: الموقف المصري من جرائم الاحتلال ودعم فلسطين قوي ومشرف

قال النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، إن موقف مصر ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومجازره في غزة، ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم كان قاطعًا وقويًا ومشرفًا لكل مصري.

وأضاف أبو الدهب، في تصريح صحفي، إنه منذ عقود طويلة وهناك محاولات إسرائيلية بتنفيذ خطة خبيثة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، عن طريق تهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، وهو الأمر المرفوض تمامًا باعتباره ينهي القضية نهائيًا، وهو ما أكّده الرئيس السيسي اليوم.

وشدد النائب بمجلس الشيوخ، على أن مصر تقف قلبًا وقالبًا مع أشقائها، في فلسطين، وجميع بلدان الوطن العربي، ولكن هناك فارق كبير بين نزوح الأشقاء الفلسطينيين إلى مصر واستضافتهم، وبين تهجير شعب وجعله يترك أرضه ووطنه.

وأوضح أنَّ حديث الرئيس السيسي أكد على عدم المساس بالسيادة المصرية، وضرورة حل الأزمة الفلسطينية عن طريق خيار السلام الاستراتيجي، وهو نهج الدولة المصرية منذ اتفاقية السلام، والرفض القاطع لتصفية القضية الفلسطينية.