"تسقط تسقط إسرائيل".. هتافات مظاهرة حاشدة بأسيوط

تظاهر الآلاف بميدان المجذوب بأسيوط أكبر ميادين المحافظة والذي شهد إحداث ثورة ٣٠ يونية لدعم قرارات الرئيس السيسي بشأن غزة ورفض تهجير الشعب الفلسطينى والجرائم التي ترتكب ضدهم .

هتف المتظاهرين (لا لا للتهحير تسقط تسقط إسرائيل. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين وندد أبناء أسيوط بما يحدث ضد الشعب الفلسطيني في غزة واستهداف المدنيين العزل والمستشفيات مؤكدين انحبازهم الكامل لقرارات الرئيس السيسي وتفويصه لحماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل وانهاء مسيرة سلام استمرت عقوداوحماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية

و حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم "فلا أرض بلا شعب" وحماية القضية الفلسطينية من الإندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصروالأردن

واختتموابالهتاف.. المصريين_معاك_ياريس

مظاهرات باسيوط

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