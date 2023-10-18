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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"تسقط تسقط إسرائيل".. هتافات مظاهرة حاشدة بأسيوط

لتأييد فلسطين والتنديد بتجاوزات اسرائيل

هتافات اهالي اسيوط
هتافات اهالي اسيوط "تسقط تسقط اسرائيل " بالمجذوب
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تظاهر الآلاف بميدان المجذوب بأسيوط أكبر ميادين المحافظة والذي شهد إحداث ثورة ٣٠ يونية   لدعم قرارات الرئيس السيسي بشأن غزة ورفض تهجير الشعب الفلسطينى والجرائم التي  ترتكب ضدهم .

هتف المتظاهرين (لا  لا للتهحير تسقط تسقط إسرائيل. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين  وندد أبناء أسيوط بما يحدث ضد الشعب الفلسطيني في غزة واستهداف المدنيين العزل والمستشفيات مؤكدين انحبازهم الكامل لقرارات الرئيس السيسي وتفويصه لحماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل وانهاء مسيرة سلام استمرت عقوداوحماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية

و حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم "فلا أرض بلا شعب" وحماية القضية الفلسطينية من الإندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصروالأردن 

واختتموابالهتاف.. المصريين_معاك_ياريس

مظاهرات باسيوط

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أسيوط الشعب الفلسطيني الآلاف المتظاهرين القضية الفلسطينية
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