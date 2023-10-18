الشباب السعودي يعلن عن تعيين مدرب جديد للفريق

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الأربعاء، تعيين مدرب جديد للفريق خلفًا للهولندي مارسيل كايزر، الذي أقيل من منصبه مطلع سبتمبر الماضي بسبب سوء النتائج.

تعاقد نادي الشباب مع الكرواتي إيجور بيسكان، ليكون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

كان الأرجنتيني خوان بروان، تولى المهمة الفنية بشكل مؤقت خلال الفترة الماضية قبل التعاقد مع الكرواتي بيسكان.

وربطت تقارير صحفية في الأيام الماضية، عدة أسماء لتدريب الشباب، أبرزهم الثنائي الإنجليزي فرانك لامبارد وجون تيري.

ورحب الشباب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بمدربه الجديد، الذي أكد أن شغفه يتجدد، لذلك قرر القدوم للسعودية من أجل بناء مجد جديد مع الليوث.

يذكر أن آخر محطات بيسكان التدريبية، كانت تدريب فريق دينامو زغرب الكرواتي، حيث قاده للتتويج ببطولة الدوري الكرواتي وكأس السوبر الكرواتي، في الموسم المنقضي، قبل إقالته في أغسطس الماضي، بعد توديع الدور التمهيدي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، على يد أيك أثينا اليوناني.