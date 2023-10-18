بالصور.. وقفة تضامنية ببورسعيد مع أهالي غزة وتأييدا لقرارات الرئيس

نظمت القوى السياسية بمحافظة بورسعيد، وقفة تضامنية، اليوم الأربعاء، وذلك بحديقة المنتزة، تضامنًا مع أهالي قطاع غزة ضد الممارسات الإسرائيلية في حق شعب دولة فلسطين الشقيقة، وتأييدًا ودعمًا لقرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق برفض تهجير أهالي غزة إلى سيناء.

وقفة تضامنية

ورفع المشاركون أعلام مصر وأعلام دولة فلسطين، وصور رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، مرددين هتافات:"بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، لا اله الا الله إسرائيل عدو الله، لا لتصفية القضية فلسطين عربية".

كان رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، قد أكد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، وإن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، قائلا:"إذ طلبت من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر، ستشاهدون الملايين في الشوارع".

وأعلن رئيس الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

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