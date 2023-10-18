ads
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

طارق جلال: الاهتمام بالمسرح المدرسي يخلق مواهب قد تختفي

الفنان الكوميدي طارق
الفنان الكوميدي طارق جلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الفنان الكوميدي طارق جلال، أن الاهتمام والعناية بالمواهب والبراعم في المدارس سيدعم المواهب بعد اكتشافهم والاعتناء بهم قبل أن تختفي هذه الموهبة ويحرم الفن منها.

وأضاف “جلال”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “النهار”، أن كل النجوم الكبار خرجوا من المسرح المدرسي؛ فالاهتمام بالمواهب المدرسية بداية حقيقية لخلق مواهب كبيرة لمصر، موضحًا أن مصر من أغنى الدول التي تضم الموهوبين في كل المجالات لا سيما في عالم الفنون.

وقال: “السينما المصرية ثاني أقدم سينما في العالم،  ويجب على الأسرة أن تهتم بأطفالها وتبحث عن أي موهبة فنية لديهم وتعمل على ثقلها ودعمها من خلال التعليم والممارسة، فمن هنا سنخرج أجيال جديدة من المواهب الكبيرة في عالم التمثيل”.
 

ads
الفنان الكوميدي طارق جلال الاهتمام والعناية بالمواهب المسرح المدرسي
ads