طارق جلال: الاهتمام بالمسرح المدرسي يخلق مواهب قد تختفي

أكد الفنان الكوميدي طارق جلال، أن الاهتمام والعناية بالمواهب والبراعم في المدارس سيدعم المواهب بعد اكتشافهم والاعتناء بهم قبل أن تختفي هذه الموهبة ويحرم الفن منها.



وأضاف “جلال”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “النهار”، أن كل النجوم الكبار خرجوا من المسرح المدرسي؛ فالاهتمام بالمواهب المدرسية بداية حقيقية لخلق مواهب كبيرة لمصر، موضحًا أن مصر من أغنى الدول التي تضم الموهوبين في كل المجالات لا سيما في عالم الفنون.



وقال: “السينما المصرية ثاني أقدم سينما في العالم، ويجب على الأسرة أن تهتم بأطفالها وتبحث عن أي موهبة فنية لديهم وتعمل على ثقلها ودعمها من خلال التعليم والممارسة، فمن هنا سنخرج أجيال جديدة من المواهب الكبيرة في عالم التمثيل”.

